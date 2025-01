Mistermovie.it - Mister Movie | I Jonas Brothers tornano con un nuovo film natalizio su Disney+

Dopo il successo ottenuto con “Camp Rock” e il suo sequel, Nick, Kevin e Joesono pronti a collaborare nuovamente conper unprogetto cinematografico. Il, attualmente intitolato “Christmas”, vedrà il trio affrontare un viaggio rocambolesco da Londra a New York per riuscire a trascorrere il Natale in famiglia.Isucon unIl progetto sarà diretto da Jessica Yu, mentre la sceneggiatura sarà curata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, già noti per il loro lavoro nella serie di successo “This Is Us”. L’elemento musicale sarà centrale nel, con Justin Tranter, autore di canzoni per artisti del calibro di Ariana Grande e Fall Out Boy, incaricato di scrivere i brani originali.Per annunciare il, ihanno realizzato una divertente parodia di “Love Actually”, utilizzando cartelli per rivelare la notizia ai fan.