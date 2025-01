Ilfattoquotidiano.it - Meloni indagata, il ruolo della Procura: perché si è scelto di non archiviare subito l’esposto. Atti al Tribunale dei ministri: cosa succede ora

L’indagine nei confronti dei membri del governo per il caso Almasri è destinata a non arrivare mai a processo. È uno dei pochi dati certi nella vicenda giudiziaria che ha di nuovo scatenato il centrodestra contro la magistratura, dopo l’avviso di garanzia – tecnicamente una “comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati” – inviato alla premier Giorgia, aidell’Interno eGiustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, autorità delegata ai servizi segreti. L’attodi Roma è una conseguenzadenuncia presentata da Luigi Li Gotti, ex parlamentare dell’Italia dei Valori (con un passato nel Movimento sociale italiano) che ipotizza a loro carico due reati: favoreggiamento personale, per aver rilasciato il generale libico Osama Almasri, presunto responsabile di crimini di guerra e contro l’umanità, permettendogli di sottrarsi alla Corte penale internazionale, e peculato, per averlo riaccompagnato in patria con un volo di Stato a spese dei contribuenti.