.com - L’uomo nel bosco, recensione: Alain Guiraudie ancora una volta, tra colpa e desiderio

La nostradenel, il nuovo film dicon Félix Kysyl, Catherine Frot e Jean-Baptiste Durand: ritorna l’esplorazione del rapporto train un noir ferino che richiama alla mente Lo sconosciuto del lagoDopo il passaggio a Cannes 77 arriva in salanel, l’ultimo thriller (o meglio noir) del franceseche richiama le atmosfere de Lo sconosciuto del lago, film che nel 2013 fece molto parlare di sé per le numerose scene di sesso gay esplicite. Rispetto a quella pellicola qui il sesso è solo a malapena suggerito e mai esplicitato, ma ilrimane sottotraccia così come il tema della, e nella sua grande imprevedibilità nonché nel rifiuto di ogni paradigma drammaturgico il viaggio in questopieno di lasciva repressione si rivela spesso suggestivo e ammaliante.