Iltempo.it - L'ultima sparata di Orsini: "Chi ha votato Meloni...", insulti rispediti al mittente

Leggi su Iltempo.it

L'polemica di Alessandro, che antepone "molte scuse", prende di mira gli elettori di Giorgiae dunque di Fratelli d'Italia. "L'Ucraina non può sconfiggere la Russia e l'Italia non può fermare i migranti dall'Africa. Io non capisco come gli elettori dinon abbiano ancora compreso questa elementare verità", scrive il professore di sociologia, noto per le sue partecipazioni nei talk show a partire dal conflitto ucraino e le cui posizioni dividono da allora. "Perdonate la durezza, ma devo dirlo: chiunque voti Fratelli d'Italia perchépromette che fermerà l'immigrazione è scemo - sibila- Pensare chepossa fermare gli immigrati è un'idiozia come pensare che Zelensky possa fermare Putin. E' semplicemente una cosa impossibile".di produce in ulteriori scuse, e argomenta che "fino a quando l'Europa sarà fatta di 'democrazie occidentali', nessun governo italiano potrà porre fine agli sbarchi con una decisione politica dall'alto verso il basso".