Iltempo.it - La Siria vuole chiudere i conti con Assad. La richiesta alla Russia

Leggi su Iltempo.it

Il leader de facto della, Ahmed al-Sharaa, ha chiestodi consegnare l'ex presidenteno Bashar al-e i suoi stretti collaboratori. Laè arrivata ieri durante le discussioni con il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov, secondo fonti vicine ai colloqui citate dai media arabi. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di commentare se talesia stata avanzata. Intanto, il Cremlino ha fatto sapere che lasta lavorando per costruire un dialogo con la nuova amministrazione in, mentre Mosca cerca di garantire il futuro delle sue basi militari lì. Bogdanov si è recato a Damasco questa settimana per i primi colloqui con i nuovi leaderni da quando l'alleato di Moscaè stato rovesciatofine dell'anno scorso.