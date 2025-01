Lanazione.it - "La nostra piscina è chiusa. La sindaca dovrebbe intervenire e ottenere sconti per un’altra"

comunale massetana ancoraed in città, fra chi ha passione per l’attività natatoria oppure accompagna i figli a frequentare corsi di questa disciplina, crescono le lamentele per uno stop all’impianto che sta diventando troppo lungo. Secondo coloro che abitualmente si cimentano in questa attività, la chiusura sta creando disagi dovendo scendere a Follonica, anche quella di Gavorrano al momento è, ed il consigliere comunale Daniele Brogi (Noc), raccoglie le lamentele delle famiglie e propone alla, Irene Marconi un’azione che permetta di usufruire delle vasche follonichesi a prezzo scontato per i massetani. "Dobbiamo, come amministrazione comunale, ed è l’ennesimo esempio, ’copiare’ le modalità di gestione della cosa pubblica a favore dei cittadini, facendo usufruire alle famiglie di Massa Marittima, come fa laStefania Ulivieri di Gavorrano per i propri concittadini, agevolazioni nell’uso delladi Follonica.