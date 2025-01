Ilrestodelcarlino.it - La Jesina vince il derby con la Biagio, ma in vetta la Fermignanese non si ferma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Larifila quattro gol allaNazzaro Chiaravalle in casa, nel, ma in classifica i leoncelli restano sempre al secondo posto e non da soli. Perché il bottino pieno lo conquista anche il Vismara a Gabicce. Mentre il primo posto per la squadra di Omiccioli dista sempre sei punti, perché la capolistanon sbaglia nel testa coda contro l’Appignanse. E sabato i biancorossi saranno attesi da una trasferta non facile a Castelfidardo, sponda Vigor. I fidardensi sono tornati a casa domenica con un punto da Pergola. Lainvece nella prossima giornata sarà di scena a Chiaravalle, mentre il Vismara ospiterà un Moie Vallesina in serie positiva da 5 partite. Scontri insidiosi per le prime tre della classe e quindi il prossimo turno potrebbe rivelarsi favorevole al Marina (in trasferta a Barbara) tornato al quarto posto con la vittoria di misura sul Sassoferrato Genga.