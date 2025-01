Inter-news.it - Inter-Monaco, notte folle di Champions League con un gran obiettivo

completa la fase campionato diin una serata incredibile: tutte le diciotto partite in contemporanea. Ma alle 21 per la squadra di Inzaghi ci sarà da fare risultato per non dover guardare gli altri risultati.DI VALORE –ha un valore straordinario: quasi venticinque milioni di euro. Sono i soldi che entrerebbero nelle casse della società in caso di vittoria e annessa qualificazione tra le migliori otto di, in base ai premi UEFA. Un traguardo da tagliare senza se e senza ma, perché conta ben più del mero aspetto economico. Passare il turno evitando gli spareggi per la fase a eliminazione diretta vorrebbe dire per l’, oltre che essere già fra le prime otto d’Europa, andare subito agli ottavi. Evitando quindi due partite a febbraio, in un calendario già ricchissimo di impegni in Serie A, che peserebbero parecchio.