Lanazione.it - Imbrattamenti in città, denuncia e foglio di via per due giovani

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 29 gennaio 2025 – Volevano essere come Banksy, uno dei maggiori esponenti internazionali dell’arte di strada, ma con i loro scarabocchi hanno commesso veri e propri atti di vandalismo ai danni della stazione ferroviaria di piazza Gramsci e della canonica della basilica di Santa Maria Assunta. La polizia di Stato ha appena messo fine alla loro attività artistica. Gli agenti del commissariato, diretto dal vicequestore Fabio Pichierri, hannoto per imbrattamento in concorso due cugini di origine tunisina, di 18 e 27 anni, entrambi presenti in modo regolare sul territorio nazionale. Per i dueè stata chiesta anche l’emissione deldi via obbligatorio da Montecatini. Nel corso di uno specifico servizio disposto per individuare gli autori delle scritte, gli agenti hanno rintracciato il diciottenne di origine tunisina, sospettato di aver imbrattato anche altri edifici.