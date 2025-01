Ilrestodelcarlino.it - I carabinieri in lutto. Morto Pasquale Canelli: "Era un riferimento"

L’Arma deiè inper. Il luogotenente in congedo si è spento l’altra notte, all’età di 72 anni, dopo una breve e improvvisa malattia, che non gli ha lasciato scampo. Originario di Frasso Telesino, in provincia di Benevento, il luogotenentesi era arruolato nell’Arma nel 1970. Nel 1977 è stato trasferito a Macerata, dove ha svolto servizio nel nucleo radiomobile della Compagnia e nella stazione. Successivamente, nel 1989,è stato assegnato al Nucleo Informativo del Reparto Operativo del comando provinciale di Macerata, dove ha poi rivestito l’incarico di comandante dello stesso reparto dal 1994 fino al 2014, anno del congedo, dopo oltre 44 anni di servizio nella Benemerita. Nel corso della sua lunga carriera nell’Arma,"si è distinto per la sua professionalità, dedizione ed impegno, diventando un punto diper tutti idel comando provinciale.