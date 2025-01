Metropolitanmagazine.it - Harvey Weinstein ‘supplica’ di anticipare la data del processo a suo carico viste le sue condizioni di salute

Ladela New York è stata fissata per il 15 aprile, ma il magnate del cinema caduto in disgrazia ha chiesto di anticiparlo a causa della recente diagnosi di cancro e delle sue cattivedisi è rivolto al giudice Curtis J. Farber durante un’udienza presso il tribunale di Manhattan, chiedendo che il suo nuovovenisse anticipato. “Non riesco a resistere“, ha dettoin tribunale, secondo People Magazine. “La prego di spostare la. Voglio uscire da questo inferno“. A ottobre, aè stato diagnosticato un tumore al midollo osseo ed è stato rinchiuso a Rikers Island in attesa del nuovo. Ha detto che “non ci sarà” per ladel 15 aprile e ha chiesto a Farber diil, anche solo di una settimana.