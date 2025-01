Fiumicino l’opposizione | Autisti Tpl ancora senza stipendio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 gennaio 2025 – “A quasi dieci giorni dalla scadenza del 20 gennaio, circa 50della società Trotta non hannoricevuto lo. Si tratta di lavoratori che, quotidianamente, garantiscono un servizio pubblico essenziale per il nostro territorio, e che ora si trovano ad affrontare gravi incertezze economiche e i disagi che ne conseguono”. Così, in una nota stampa, Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD, Barbara Bonanni, vicepresidente Commissione Trasporti, Paolo Calicchio, vicepresidente Consiglio Comunale.“Ad oggi, gli stipendi non sono stati accreditati, – proseguono – e abbiamo avuto notizia che solo lunedì 27 gennaio è stata attivata la procedura di liquidazione alla ditta Trotta, che consentirà il pagamento degli stipendi, anche senon è dato sapere con precisione quando.