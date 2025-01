Fate vedere tutto questo Grande Fratello pubblicati i filmati censurati dalla regia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilcontinua a essere al centro di polemiche e discussioni. Il reality condotto da Alfonso Signorini sembra non trovare mai un momento di tregua, travolto ogni giorno da nuove accuse. Dopo la bufera scatenata dal rientro in gioco di alcuni concorrenti eliminati, tra cui Helena Prestes, nelle ultime ore si sono accese nuove critiche nei confronti del programma. Sui social, molti utenti hanno chiesto provvedimenti contro Helena e Lorenzo, protagonisti di una lite accesa avvenuta nella serata di martedì 28 gennaio.In queste ore un’altra polemica riguardante il legame tra Shaila Gatta e Rebecca Staffelli, che ha sollevato dubbi e sospetti tra gli spettatori. Come se non bastasse, alcuni fan hanno accusato il reality di censura, sostenendo che alcuni momenti del programma vengano tagliati o filtrati per proteggere o contribuire ad ‘affossare’ determinati concorrenti.