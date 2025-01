Scuolalink.it - DeepSeek, l’IA cinese che sfida i giganti: rimosso dagli store italiani

, l’app di intelligenza artificiale sviluppata dall’omonima azienda, ha improvvisamente cessato di essere disponibile suglidi Apple e Android. Il software, che aveva rapidamente guadagnato popolarità grazie alle sue avanzate funzionalità di IA, come la generazione di testo, la traduzione automatica e la creazione di immagini, non è più scaricabile dal Playdi Google e dall’Appdi iOS. Un progetto Open Source: molto più potente delle altre App di IAsi distingue per la sua capacità di elaborare grandi quantità di dati e per l’utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico all’avanguardia, offrendo un’interfaccia intuitiva e accessibile ad un pubblico vastissimo. La sua repentina scomparsaha sollevato diverse domande, soprattutto in relazione al recente intervento del Garante della Privacy, che aveva espresso preoccupazioni riguardo alla riservatezza dei dati personali degli utenti.