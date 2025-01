Cultweb.it - Da Westeros alla Fisica: George R.R. Martin svela i segreti di un virus alieno immaginario (e fa paura)

Leggi su Cultweb.it

R.R., celebre autore di Il Trono di Spade, ha collaborato con il fisico Ian Tregillis per scrivere un articolo scientifico, intitolato Ergodic Lagrangian dynamics in a superhero universe, pubblicato sull’American Journal of Physics. Lo studio analizza il comportamento di un, il Wild Card, utilizzando la meccanica lagrangiana. Attraverso la modellizzazione matematica,e Tregillis, fisico presso il Los Alamos National Laboratory e co-autore della serie Wild Cards, hanno trasformato un concettoin un esercizio concreto di analisi scientifica. Con risultati sorprendenti.Facciamo un passovolta.R.R.è il curatore e uno degli autori principali della serie di romanzi “Wild Cards”, un vasto universo condiviso di narrativa fantascientifica, che vide la luce nel 1987.