Concorso Docenti PNRR 2 | tutto pronto le prove a partire da Marzo

Con l’arrivo del 2025, il mondo della scuola è in fermento per l’avvio delledel2, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Gli Uffici Scolastici regionali sono già operativi per la calendarizzazione delle, con l’obiettivo di iniziare già nel mese di. Questorappresenta un’opportunità significativa per gli aspirantiche desiderano entrare a far parte del sistema scolastico statale. Il percorso di selezione prevede diverse fasi, volte a valutare le competenze e le capacità dei candidati. Struttura dele preparazione Il2 si articola in tre fasi fondamentali: una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli. La prova scritta è strutturata con domande a risposta multipla, focalizzate su diverse aree tematiche.