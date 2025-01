Cinemaserietv.it - Come finisce il film A letto con il nemico: una nuova vita per Laura

con ilcon, la protagonista, che riesce finalmente a sfuggire all’ex marito violento Martin, dopo averlo ingannato per anni fingendo di essere morta. Dopo averlo affrontato nel loro vecchio appartamento,riesce a salvarsi con l’aiuto del suo nuovo compagno, Ben, e la polizia, che interviene appena in tempo. Martin viene arrestato epuò finalmente ricominciare a vivere senza la minaccia di essere perseguitata.Ilsegue la storia di, una donna che vive in un matrimonio abusivo con Martin, un uomo manipolatore e violento.è costretta a vivere sotto il suo controllo, in un ambiente di paura e intimidazione. Un giorno, sfruttando l’opportunità durante una crociera,finge la propria morte e scappa, iniziando unain una piccola città dove assume un nuovo nome e comincia una relazione con Ben, un uomo gentile e comprensivo.