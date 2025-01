Lanazione.it - Chiusa la scuola Parini, non è a norma di sicurezza. Studenti a casa fino a lunedì

Massa, 29 gennaio 2025 – Da oggi èla’ di Romagnano. Lo ha deciso un’ordinanza del sindaco Persiani sulla base di una perizia tecnica svolta dall’ingegner Elia Comastri per conto della società Memo Testing incaricata dal Comune di svolgere un’indagine di vulnerabilità statica e sismica sull’edificio scolastico. La, che fa parte dell’Istituto comprensivo Massa 6, non è aper quanto riguarda la. Una doccia fredda per circa 200 famiglie e per il personale scolastico con inevitabili disagi. Laospita primaria e medie. Questa settimana i ragazzi resteranno a, dasaranno dislocati in altri siti. “Sebbene non siano state rilevate lesioni o condizioni di danneggiamento che diano prova di uno stato di affaticamento delle strutture – si legge nella perizia – i risultati ottenuti evidenziano la presenza di materiali assolutamente non conformi a quelle che sono le caratteristiche minime richieste dativa vigente per la realizzazione di elementi strutturali di carattere portante e resistente.