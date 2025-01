Juventusnews24.com - Chilwell Juve, affare ancora possibile. Giuntoli lo tiene in stand-by, poi c’è anche un’alternativa. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’arrivo in bianconero del terzino inglese èin-by: poi c’èPer il calciomercatosono giorni caldi per capire se arriverà o meno l’offerta del Mster City per Andrea Cambiaso. Come spiega Tuttosport, qualora l’azzurro dovesse essere ceduto c’è sempre l’opzione Benper sostituirlo.in-by l’operazione con il Chelsea, non dimenticando peròle possibili alternative. Nella lista del dirigente bianconero, infatti, figura inoltre il nome di Gutierrez, esterno in forza agli spagnoli del Girona.Leggi suntusnews24.com