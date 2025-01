Iodonna.it - Chanel Haute Couture, “movimento infinito”: passato e futuro si sfiorano con grazia

"La primavera-estate 2025 dell’alta moda disi apre con un gioco di simboli e riferimenti che raccontano la storia della maison con lo sguardo rivolto al. Il Grand Palais, ritornato stabilmente a ospitare le sfilate della griffe, ha accolto un’imponente passerella a forma di doppia C intrecciata, omaggio al celebre logo e alla continuità di un brand che attraversa epoche e tendenze senza perdere la sua identità. Un palcoscenico perfetto per una collezione che celebra 110 anni dicon un inno all’eleganza. Abbigliamento e accessori: 15 affari firmati second-hand guarda le foto L’eredità ditra tweed e giochi cromaticiMentre si attende il debutto del nuovo direttore creativo Matthieu Blazy, in passerella sfila l’essenza dello stile, riaffermandone i codici con una freschezza nuova.