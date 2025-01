Thesocialpost.it - Caso Almasri, le opposizioni: “Governo riferisca in Aula”. Meloni sui social: “Tiriamo dritto in difesa dell’Italia”

La presidente del Consiglio Giorgiaha ribadito il suo impegno per la sicurezza. Con un messaggio sui, ha confermato la determinazione delnel difendere il Paese senza incertezze.Leggi anche: Migranti, tornano in Italia 4 dei 49 migranti trasportati in Albania“Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada“, ha scritto la premier.Lechiedono chiarimenti sulla vicendaLe forze di opposizione hanno criticato l’annullamento dell’informativa dei ministri della Giustizia e dell’Interno sulla vicenda del cittadino libico.In una lettera indirizzata al presidente della Camera Lorenzo Fontana, i capigruppo del Pd, M5s, Avs, Azione, Iv e Più Europa hanno chiesto la convocazione immediata della Conferenza dei capigruppo.