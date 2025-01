Liberoquotidiano.it - Casa a Prima Vista e Casa contro Casa, guerra totale in televisione: cosa sta per accadere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ormai i programmi sulle case sono diventati più invadenti di quanto lo erano qualche anno fa i programmi di cucina: a ogni ora, giorno, in ogni salsa. Tutte fatte benissimo, però. Le trasmissioni che hanno al centro la ricerca dell'abitazione perfetta toccano un tema carissimo (e doloroso) per gli italiani, tormentati da un lato dal caro affitto - soprattutto a Milano - e dall'altro dal desiderio di godere di un luogo in cui vivere che sia più aderente possibile ai propri bisogni. La fantasia che si scontra con la dura realtà. Guardare un programma di case suscita nel cittadino medio/povero la voglia di sognare e fantasticare, ma pure un mix di invidia e rosicamento. Tutto ciò, insieme alla bravura dei vari agenti immobiliari, garantisce il successo. Vedi questi attici con terrazze, spazi verdi, camere accoglienti, tre bagni, la stanza anche per il cane, e tu magari vivi in un monolocale, in tre, nella zona cucina-cesso: non è il massimo, anche se probabilmente il vero target della trasmissione è il pubblico più danaroso.