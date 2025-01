Dilei.it - Capodanno cinese 2025, inizia l’era del Serpente: i riti porta fortuna da non dimenticare

Il 29 gennaiosi celebra il. È l’inizio di un nuovo anno, che si apre sotto il segno deldi legno. Ilè simbolo di cambiamento e trasformazione e inaugura un periodo di novità, invitando all’introspezione. Tutti i segni zodiacali saranno contagiati dallo spirito multiforme dele non manca qualche ritoper assicurarsi di avere il mitodalla propria parte.Iper celebrare ilIl, noto anche come festa di primavera, è una delle celebrazioni più antiche e imnti della Cina, nato ben oltre 3.000 anni fa. A differenza di quello occidentale, il calendarioè lunisolare, basato cioè sui cicli della luna uniti a quelli del sole. L’inizio del nuovo anno varia così di volta in anno, quest’anno siil 29 gennaiofino al prossimoprevisto per il 16 febbraio 2026.