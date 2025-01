Ilfattoquotidiano.it - Binaghi: “Sinner? Sono molto dispiaciuto. Non voleva fare uno sgarbo, Mattarella ha capito quali sono i suoi problemi”

La rinuncia di Jannik, fresco vincitore a Melbourne del suo terzo Slam in carriera, a presenziare alla cerimonia al Quirinale per celebrare insieme al Capo dello Stato, Sergio Matterella, i successi planetari del tennis azzurro nell’anno magico 2024, ha scatenato diverse polemiche. Da Matteo Berrettini a Jasmine Paolini: tutti i protagonisti della passata stagione tennistica erano presenti. Tranne il migliore in assoluto. Sull’argomento è intervenuto il presidente della Fitp Angelo: “estremamenteper quello che è successo. Tuttavia, la salute del giocatore è la priorità:hache non si è trattato di unoistituzionale“.Il numero uno della Federtennis ha sottolineato che “naturalmente non ci dobbiamo dimenticare di quello che abbiamo visto in televisione sette/dieci giorni fa.