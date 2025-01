Oasport.it - Berrettini e il dono della FITP a Mattarella: cosa è stato regalato al Presidente

Leggi su Oasport.it

Stamattina si è svolta al Quirinale la tanto attesa cerimonia per celebrare i grandi risultati ottenuti dal tennis italiano nel 2024, ed in particolare le vittorie delle squadre azzurre in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. IlRepubblica Sergioha incontrato ilAngelo Binaghi e alcuni dei protagonisti principali delle impresescorsa stagione.Matteoè intervenuto in rappresentanza del team tricolore di Davis: “È un’emozione grandissima. Lo scorso anno ero qui in vesti diverse, grazie a questi ragazzi e ragazze ho preso l’ispirazione per tornare e portare a casa nuovamente questa grande coppa. Per me è difficile parlare perché mi frullano in testa tante emozioni. Sono felice, sono uscito da un momento difficile con tanti infortuni.