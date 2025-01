Ilrestodelcarlino.it - Artigiani, firmato il rinnovo del contratto

Ha una durata di 5 anni, prevede un aumento, già concesso, dell’1,9% nel 2024, il 2% in più ogni anno, dal 2025 al 2027 e l’1,8% nel 2028. Ieri sindacati e associazioni di categoria hanno messo la firma suldeldegliche avrà una durata di cinque anni. Esattamente 200 piccoli imprenditori che sul Titano danno lavoro a oltre 700 persone. "A unirci attorno a un tavolo – spiegano dall’Unione sammarineseseduta al tavolo insieme a sindacati e Osla – è stata volontà di trovare le condizioni di equilibrio utili a dare una serenità al comparto dell’artigianato e delle piccole imprese, confermando la propria autonomia e, soprattutto, affrontando anche aspetti contrattuali e non solo remunerativi". Da qui i risultati ottenuti. "Il principale consiste nel poter continuare con una serie di istituti e versatilità già confermate negli anni, integrate oggi con una previsione degli aumenti attenti alla evoluzione inflattiva, in un contesto storico di difficile previsione".