Almasri stop lavori Senato fino al 4 2

14.12 L'Aula delsarà sospesaa martedì.E' quanto chiesto dalle opposizioni e deciso dalla Conferenza dei capigruppo, dopo le mancate informative dei ministri Nordio e Piantedosi sul rimpatrio del libico. Le opposizioni chiedono che il governo riferisca in Aula, su una "vicenda grave, non solo giudiziaria, ma essenzialmente politica". Respingono la disponibilità a riferire in giornata del ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani:"Non è sufficiente". Convocata per martedì la prossima Capigruppo.