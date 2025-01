Lettera43.it - Almasri e non solo, la guerra santa tra governo e magistrati fa il gioco di Meloni

La politica vive anche di manipolazioni, come quella di Giorgiacon il suo video sull’«avviso di garanzia» sparato nell’aere digitale. La presidente del Consiglio ha presentato la comunicazione come una scelta del procuratore, ma non è così. Non è un avviso di garanzia, ma una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati che il procuratore deve fare d’ufficio quando viene presentata una denuncia contro un ministro. Poi l’indagine sarà fatta da giudici sorteggiati. Dal punto di vista politico tuttavia cambia poco. Quello che interessa alè il rapporto con la magistratura. Che è conflittuale, berlusconianamente conflittuale. Tanto che nel mirino è finito Francesco Lo Voi, il capo della procura di Roma che ha firmato l’iscrizione al registro degli indagati, non a caso subito identificato dalla premier come «lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona».