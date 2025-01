Lanazione.it - Ad Arezzo Rocco Papaleo protagonista de “L’ispettore generale”

, 29 gennaio 2025 – Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio al Teatro Petrarca di(via Guido Monaco 12)saràde “” di Nikolaj Gogol, satira del potere tra le più divertenti mai scritte, considerata tra i capolavori dello scrittore russo. Datata 1836 ma sempre tremendamente attuale, questa irresistibile commedia che punta il dito contro la piccolezza di chi si ritiene intoccabile torna sul palcoscenico con la regia di Leo Muscato per una produzione Teatro Stabile Di Bolzano/Teatro Stabile Di Torino - Teatro Nazionale/Tsv - Teatro Nazionale. La trama si basa sul più classico degli equivoci: Chlestakov (Daniele Marmi) è un frivolo viaggiatore di passaggio in un remoto paesino che viene scambiato per un alto funzionario dello Stato spedito dallo zar ad indagare sulla condotta dei funzionari cittadini.