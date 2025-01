Lanazione.it - A Prato nasce il nuovo polo del soccorso stradale: accordo Aci – Cap

, 29 gennaio 2025 - Un guasto improvviso, l'automobile o il camion che si fermano al lato della carreggiata e la necessità di potere contare al più presto sull'intervento di un carroattrezzi. Finora automobilisti e camionisti erano costretti ad attendere l'arrivo di un mezzo diproveniente dal territorio fiorentino, pistoiese o addirittura dall'Appennino. Da inizio 2025, invece, c'è stata la svolta attesa da anni. In questi giorni infatti è stato inaugurato ildeldi. Un progetto frutto della partnership fra Cap e Aciche dota il territorio provinciale pratese di un'autofficina convenzionata nel circuito dell'Automobile Club d’Italia per il, gestito dalla società ACI Global Servizi spa. Ad attivare il servizio, come detto, è stata Cap attraverso la società controllata OverTech Service.