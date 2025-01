Juventusnews24.com - Thiago Motta Giuntoli, retroscena sul colloquio pre allenamento: «Società vicina a me e alla squadra». Cosa ha confessato il tecnico della Juventus

di RedazioneNews24sulprehailvigiliasfida contro il BenficaIntervenuto in conferenza stampavigiliasfida di Champions League tra Juve e Benficaha parlato tra le altre cose anche delche ha avuto prima dell’cone Scanavino. Le sue parole.COLLOQUI CONE SCANAVINO – «Laè sempre statae a me. Parliamo quotidianamente di tante cose che facciamo bene. Sono sereno e siamo sereni, dentro a un contesto in cui dobbiamo arrivare alle vittorie. A volte ci siamo arrivati e altre no, non possiamo essere soddisfatti. Dobbiamo continuare a lavorare con massimo impegno come stanno facendo i giocatori per arrivare all’obiettivo finale che è domani nella partita con il Benfica che è la vittoria».