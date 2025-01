Ilfattoquotidiano.it - Shoah, Noury: “Scritte ignobili contro Amnesty e altre ong, siamo accusati di antisemitismo per aver parlato di genocidio a Gaza”

“Quel video ignobile proiettato sulla Piramide di Roma e sul Palazzo della Fao, video nel qualedie di ipocrisia, è dovuto al fatto cheInternational un mese fa si è permessa di pubblicare un rapporto in cui, senza fare confronti con la storia con la S maiuscola, ma basandosi sul diritto con la D maiuscola, ha concluso che la campagna militare di Israele nella striscia diha prodotto un. Questo è quello che ci viene rimproverato: usare una parola che non deve essere utilizzata se non in riferimento a un fatto unico, la”. Così ai microfoni di 5 Notizie (Radio Cusano Campus), il portavoce diInternational Italia, Riccardo, commenta il messaggio proiettato nella notte scorsa sulla Piramide Cestia e sui muri di altri edifici di Roma, come la sede della Fao,le ong, l’Anpi,International eassociazioni umanitarie (“Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz vi sareste schierati con Hitler.