Ilfattoquotidiano.it - Serbia, dopo mesi di proteste anti-corruzione per l’incidente di Novi Sad Vucic prova il rimpasto: si dimette premier Vucevic

La piazza serba ottiene un primo risultato,dicontro lanel governo di Belgrado scatenate dalalla stazione diSad, dove il crollo di una pensilina della stazione ha provocato la morte di 15 persone il 1° novembre 2024. Una tragedia che è diventata l’innesco di malumori sociali e politici cresciuti in 13 anni presidenza del nazionalista Alexander.Il primo ministro serbo Milosha annunciato le sue dimissioni in un discorso alla nazione, martedì. Belgrado è bloccata da 24 ore per l’ennesima mobilitazione che riunisce studenti, professori e avvocati, insieme ad alcuni sindacati e forze di opposizione, che dachiedono che le autorità si assumano la responsabilità deldiSad.La procura ha accusato 13 persone per il crollo della tettoia, tra cui un ministro del governo e diversi funzionari statali.