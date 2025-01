Romadailynews.it - Roma: Prestipino (Pd), su degrado Ostiense intervenga ministero Infrastrutture

In merito alla denuncia di Fratelli d’Italia sulin via Acqua Acetosa“l’area e’ notoriamente di proprieta’ deldellee dei Trasporti (Mit), e’ per questo che da tempo il MunicipioIX chiede inutilmente la sua collaborazione”. Lo dichiara in una nota la deputata Patriziadel Partito democratico. “Premesso che l’enorme lavoro su pulizia e decoro fatto nella Capitale – prosegue-, compreso il MunicipioIX, e’ sotto gli occhi di tutti e innegabile, volevo ringraziare gli esponenti di Fd’I che prontamente e compattamente oggi ci hanno fatto notare una discarica in via Acqua Acetosa. Trovo che la loro coraggiosa e tempestiva collaborazione possa essere a questo determinante. Chiedo loro infatti di metterci una buona parola con il Ministro Salvini per convincerlo a intervenire.