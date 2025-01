Romadailynews.it - Roma: petizione per fermare concessione di tre immobili

Leggi su Romadailynews.it

Arci, Caio, Fiom Cgil e Unione inquilini hanno lanciato una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di bloccare ladi trepubblici situati rispettivamente in via Nazionale, via di Sant’Ambrogio e all’interno di Villa Borghese. In una nota gli organizzatori dellaspiegano: “I trerischiano di essere ceduti a lungo termine, privando la citta’ didi un patrimonio prezioso.Mercoledi’ 29 gennaio, l’Assemblea capitolina sara’ chiamata a votare per latrentennale, rinnovabile per altri vent’anni (50 anni in totale), di tredi proprieta’ pubblica.Questi spazi verrebbero destinati a: la creazione di una scuola privata, l’accoglienza di pellegrini e attivita’ caritatevoli, la realizzazione di un centro di studi economici.