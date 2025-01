Sport.periodicodaily.com - Roma-Eintracht Francoforte: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’ottava ed ultima giornata di Europa League 2024/2025. Solo con i tre punti i giallorossi possono accedere al turno successivo, cosa che i tedeschi hanno già in tasca, ma ora ambiscono al primato in classifica.si giocherà giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI giallorossi sono definitivamente usciti dalla crisi che li aveva colpiti da inizio stagione portandosi rapidamente nella parte sinistra della classifica in campionato. In Europa League, invece, la situazione è più complessa, dal momento che hanno nove punti e rischiano seriamente di mancare anche i play-off in caso di mancata vittoria contro i tedeschi. I tedeschi sono invece già sicuri della qualificazione agli ottavi, ma vogliono tentare l’assalto al primo posto occupato dalla Lazio.