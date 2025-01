Quotidiano.net - Revolut, nuovo conto deposito senza vincoli al 3%: le condizioni

Milano, 28 gennaio 2025 –non si ferma. Dopo aver lanciato ilcon Iban italiano ora “offre” ai propri nuovi clienti uncon un tasso di interesse del 3%. Non solo. Cos’è bancaCos’è unIldiIl tasso di interesse Serve l’Iban italiano Interessi quotidiani Chi può aprirlo Cifre minime e massime, banca digitale italiana, ha annuncia di aver raggiunto 3 milioni di clienti in Italia, contestualmente al lancio dei Conti, il suoprodotto di risparmio. Cos’è bancaè una banca digitale. La Banca Centrale Europea ha concesso alla società una licenza bancaria completa nel dicembre 2021 ed è disponibile in 30 Paesi. E’ una società di tecnologia finanziaria (fintech) con sede nel Regno Unito che offre servizi bancari tra cui una carta prepagata (MasterCard o Visa), cambio valuta, cambio di criptovaluta e pagamenti peer-to-peer.