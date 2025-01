Puntomagazine.it - Portici: furto nel ristorante giapponese, 36enne arrestato dai Carabinieri

perin un: recuperati 195 euro contanti, restituiti al locale195 euro sottratti dalla cassa di unin via bosco catena,.A scoprire ile ad allertare idella stazione locale, il personale di vigilanza del locale.Sul posto, i militari hanno analizzato le immagini di sorveglianza e raccolto indizi determinanti per identificare il presunto autore. Lo rintracceranno pochi minuti dopo, non lontano dal.Si tratta di M. S.,di Ercolano già noto alle forze dell’ordine.L’uomo è finito in manette, in tribunale dovrà rispondere die del danneggiamento della vetrata del locale. La somma sottratta è stata recuperata e restituita.L'articoloneldaiproviene da Punto! - Il web magazine.