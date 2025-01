Unlimitednews.it - Partiti verso Gaza nuovi aiuti umanitari italiani e giordani

ROMA (ITALPRESS) – Continua l’impegno della Difesa a sostegno della popolazione civile palestinese, per garantire il trasporto deglie rinforzare la tregua in atto. Con il decollo di 2 elicotteri NH 90 dell’Esercito, dalla base aerea “King Abdullah II” di Zarqa, ha avuto inizio l’operazione congiunta “Un ponte per” (Air bridge for), che vede la partecipazione di personale e di assetti aerei dellaa e dell’Italia. “Anche se di non facile realizzazione, questa è un’altra importante dimostrazione dell’impegno a favore della popolazione civile dida parte del Governo, della Difesa e dell’Italia – spiega il ministro della Difesa Guido Crosetto -. Il nostro obiettivo è quello di fornire un aiuto concreto e immediato per alleviare, almeno in parte, le sofferenze causate dal conflitto in atto e che solo oggi vede, finalmente, una tregua.