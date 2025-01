Screenworld.it - Our Little Secret – Streaming

Leggi su Screenworld.it

Guarda il film Ouringratis e in HD in italiano su Netflix. Con la possibilità di guardarlo inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K.INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: NetflixGuarda OraNon disponibileNon disponibilePowered by FilmamoRegia: Stephen HerekSceneggiatura: Hailey DeDominicisProduzione: Capital Arts Entertainment, Good Entertainment Inc., NetflixAttori Principali: Lindsay Lohan (Avery), Ian Harding (Logan), Kristin Chenoweth (Erica Morgan), Jon Rudnitsky (Cameron Morgan), Katie Baker (Cassie Morgan)Data di uscita: 27 novembre 2024 (Italia)Durata: 101 minutiPaese: Stati Uniti d’AmericaLingua: ingleseDistribuzione: NetflixTRAMA: Avery e Logan sono due ragazzi legati fin dall’infanzia, e dalla quale hanno creato un rapporto sentimentale.