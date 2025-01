Lettera43.it - Oscar 2025: film e attori favoriti

La 97esima edizione dei premisi presenta più equilibrata rispetto a quella del 2024, quando dominò Oppenheimer. A differenza deldi Christopher Nolan, che aveva sbaragliato qualunque concorrenza in giro per il mondo, per domenica 2 marzo – la cerimonia si terrà nella notte italiana a cavallo con lunedì 3 – non c’è un vero favorito per la statuetta più ambita. In corsa infatti Emilia Pérez, che con 13 nomination ha segnato un nuovo record per un lungometraggio internazionale, e The Brutalist, entrambi vincitori dei Golden Globes rispettivamente per commedia e drama. In lizza anche Wicked, Conclave e A Complete Unknown su Bob Dylan. Occhio anche alla possibile sorpresa I’m Still Here, opera brasiliana che sta facendo parlare di sé nel mondo., chi sono iper la statuetta dell’AcademyLa statuetta dei premi(Getty Images).