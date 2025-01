Tvplay.it - Milan, cambiano i piani di Ibra: all-in da 35 milioni

Ilha modificato la strategia relativa agli ultimi giorni di mercato. Le idee dihimovic sono cambiate: pronto un colpo da 35.La crescita di Ismael Bennacer e la prolungata crisi realizzativa vissuta da Tammy Abraham (a secco in campionato dal 9 novembre) e da Alvaro Morata (una rete nelle ultime 5 gare affrontate) hanno modificato idelriguardanti gli ultimi giorni del mercato invernale. Fino a qualche giorno fa, infatti, il club sembrava essere intenzionato a rafforzare la propria linea mediana prendendo uno tra Morten Frendrup, Warren Bondo o Reda Belahyane.di: all-in da 35– TvPlay.it (LaPresse)Ora invece, alla luce dei netti progressi compiuti dal regista algerino autore dell’assist risultato decisivo per battere in Champions League il Girona, la dirigenza si è messa alla ricerca di un centravanti capace di fornire maggiori garanzie rispetto all’inglese e allo spagnolo.