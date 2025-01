Thesocialpost.it - Migranti, tornano in Italia 4 dei 49 migranti trasportati oggi in Albania

Questa mattina, il pattugliatore Cassiopea della Marina Militarena è approdato al porto di Shengjin, in, con a bordo 49salvati in acque internazionali a sud di Lampedusa. La nave ha attraccato alle 7:30, portando un gruppo composto principalmente da cittadini bengalesi, oltre adi origine egiziana, ivoriana e gambiana.Leggi anche: Giorgia Meloni non si arrende, 49sbarcati inProcedura accelerata di frontieraIsono stati accolti nell’hotspot allestito all’interno del porto di Shengjin, dove si svolgono le prime operazioni di screening sanitario e di identificazione. Questo processo è parte delle procedure accelerate di frontiera, pensate per chi proviene da Paesi considerati sicuri e non presenta documenti d’identità. Tra i 49, tre minorenni e un adulto vulnerabile saranno trasferiti inentro stasera, grazie alla valutazione svolta dall’Unhcr.