Agi.it - Meloni indagata per il caso Almasri. Avvisi di garanzia anche a Nordio, Piantedosi e Mantovano

AGI - "La notizia di oggi è questa: il Procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso diper i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del cittadino libico". Così il presidente del Consiglio Giorgiain un video pubblicato sui social. Mentre parlamostra un attimo alla telecamera il foglio dell'avviso di. "L'avviso di" per favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del cittadino libico"è stato inviatoai ministri Carloe Matteoe al sottosegretario Alfredo", ha aggiuntoin un video pubblicato sui social. Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire.