Biccy.it - Lorenzo svela la sua strategia contro Helena: “La butto fuori”

Leggi su Biccy.it

In più occasioniSpolverato ha ammesso di essere un giocatore, palesando il suo interesse per la vittoria finale al Grande Fratello (e in questo non c’è nulla di male). Il modello milanese non ha preso bene il ripescaggio e ha dichiarato anche ad Alfonso Signorini di non essere d’accordo con la scelta del Grande Fratello di dare la possibilità agli ex gieffini di tornare in casa, soprattutto perché con questo meccanismoPrestes è riuscita a rientrare in gioco. Il rapporto tra Spolverato e la modella brasiliana infatti continua ad essere tesissimo e i due non si sopportano, proprio alla luce di questo, ieri notte dopo la puntata lui ha fatto una rivelazione sulle sue strategie.spiega come proverà a buttare: “Ecco cosa farò se giovedì lei non uscirà”.Nelle ultime settimaneconha giocato a carte scoperte, non nascondendo mai il suo fastidio e non evitando nemmeno gli scontri frontali.