Oasport.it - L’Italia fatica nel gigante di Schladming. De Aliprandini: “Il minimo errore si paga”. Della Vite: “Positivo per le prossime”

non è riuscita a essere grande protagonista neldi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il migliore azzurro al traguardo sulla mitica pista Planai è stato Luca De, che si è fermato al 14mo posto con un ritardo di 98 centesimi dal norvegese Alexander Steen Olsen.Il nostro portacolori, reduce dal podio di Adelboden, non è riuscito a rimontare dopo la 12ma piazza di metà gara. Filippoha terminato in 23ma piazza, Giovanni Borsotti ha concluso in 28ma posizione, Simon Talacci è uscito quando mancavano un paio di porte al traguardo sulla neve austriaca.Luca Deha analizzato la propria prestazione ai microfoniRai: “Gara corta e ilsicaro, unun po’ strano. Non posso dire di aver fatto una bella gara, ma neppure brutta.