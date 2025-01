Inter-news.it - Hutter pensa al Monaco anti Inter: il vero dubbio è sulla trequarti!

Adolf, dopo aver parlato in conferenza stampa, rifletteformazione che dovrà schierare in. C’è un.ULTIME – Vigilia di, partita valevole per l’ottava giornata di Champions League. Adolf, in compagnia di Mahgnes Akliouche, ha parlato in sala stampa presentando la partita e facendo anche i complimenti a due suoi ex giocatori come Marcus Thuram e Yann Sommer.ha dato anche qualche informazione su alcuni giocatori acciaccati, tra questi Denis Zakaria, l’ex Juventus, che è stato regolarmente convocato per la sfida di San Siro. E domani dovrebbe giocare dall’inizio. Per quanto riguarda la formazione che domani scenderà in campo contro l’ha un soloe riguarda perlopiù la. Ovinserire il giapponese Minamino oppure puntare su Ben Seghir.