Hockey inline serie a ko con la capolista milano Warpigs sotto dopo 11 secondi

Privi di Facchinetti, Mazzoni e Ustignani, iForlì si mostrano troppo arrendevoli e cadono 5-1 nella tana dellaHcsolo 11raddoppia con Bernard, che poi fa doppiettail 3-0 di Lettera. Nella ripresa Bellini segna il quinto gol prima della rete della bandiera di Cimatti. "Non bene – dicono dalla società biancazzurra –, ma in un percorso di crescita come il nostro ci può stare. Ora pausa di una settimana". Le altre partite: Vicenza-Cittadella 6-3, Tiger Trieste-Legnaro 4-5, Torre Pellice-Edera Trieste 3-4 (ot) e Asiago-Verona 8-2. Classifica:38; Vicenza 36; Asiago 30; Tigers Trieste 20; Forlì 19; Legnaro 17; Cittadella 14; Verona ed Edera Trieste 10; Torre Pellice 1.