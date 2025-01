Isaechia.it - Grande Fratello, il neo inquilino Federico Chimirri diventa virale sui social: ecco perché

Ieri sera, nel corso della ventiseiesima puntata delè entrato nella Casa più Spiata d’Italia.Il 34enne di origini argentine, di professione chef (lavora in diversi locali targati Grill Timon) e deejay, non è nuovo al mondo dello spettacolo. Nel 2018, infatti, ha partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore prima di Sara Affi Fella, poi di Nilufar Addati. Quello stesso anno fece parlare di sé per la sua storia con Silvia Provvedi, che aveva appena annunciato la rottura da Fabrizio Corona. Nel 2021ha preso parte a MasterChef Italia, dove si fermò poco prima della fine della trasmissione. In quel periodo rese nota la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià. L’influencer, nel 2023, annunciò la fine della loro storia comunicando suichel’avesse tradita (QUI i dettagli).