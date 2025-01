Tvzap.it - “È sempre mezzogiorno”, il duro sfogo di Antonella Clerici: “È una vergogna”

Leggi su Tvzap.it

News tv. “È una”. “È”, ildi– Anche oggi il daytime mattutino dell’ammiraglia Rai ha subìto qualche cambiamento. Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane ha dovuto cedere la linea un’ora prima, mentrecon il suo cooking show Èè andata in onda 40 minuti dopo del previsto. Il motivo? Per lasciare spazio ad un nuovo speciale del TG1 che ha seguito l’evento legato alla Celebrazione del Giorno della Memoria. ( dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, i sospetti su Luca Calvani dopo la sua eliminazioneLeggi anche: “Grande Fratello”, Luca Calvani in lacrime durante la puntata: cos’è successo“È”, ildi: “È una”È stata proprio, all’inizio della nuova puntata di “È”, a spiegare ai telespettatori che magari si erano appena sintonizzati su Rai Uno in quel momento la ragione del ritardo della messa in onda: “Noi prendiamo la linea dalla diretta al Quirinale.